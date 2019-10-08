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США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, на которые введут пошлины

Годовой объем взимаемых дополнительных пошлин из этого списка составит приблизительно $7,5 млрд
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© AP Photo/Steve Helber

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал во вторник список товаров и услуг стран Евросоюза, на которые будут введены таможенные пошлины с 18 октября. Соответствующее уведомление было размещено на сайте официальных документов американского правительства (Федерального реестра).

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"Представитель США на торговых переговорах принял решение ввести дополнительные пошлины на продукцию некоторых государств - членов ЕС, которая указана в приложении А к настоящему уведомлению. Годовой объем взимаемых дополнительных пошлин из этого списка составит приблизительно $7,5 млрд, что соответствует решению арбитража ВТО о соответствующем уровне ответных мер", - отмечается в документе.

Вашингтон принял соответствующие меры в связи с решением арбитража Всемирной торговой организации (ВТО), который позволил американским властям ввести тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

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