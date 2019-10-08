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Правительство внесло законопроект об изменениях в заключении контрактов в сфере госзакупок

Предложенные меры позволят предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы, считают в кабмине

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в порядке заключения контрактов в сфере госзакупок, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности госзакупок, установление единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, а также предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере.

"Законопроект предусматривает заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися в связи с наличием только одной поданной заявки, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта. Полномочием по определению предельного размера начальной цены контракта предлагается наделить правительство", - говорится в документе.

Такие меры позволят предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат заказчика при осуществлении закупки.

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