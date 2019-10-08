Путин обсудит с правительством совершенствование контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема - совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности", - говорится в сообщении. С докладом по этому вопросу выступит вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже одного раза в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Дорожная карта по реализации механизма "регуляторной гильотины" была утверждена кабинетом министров в июне в рамках выполнения поручения президента, которое он озвучил в посланию Федеральному собранию в феврале 2019 года.

В апреле Путин на встрече с Советом законодателей РФ подчеркивал, что реформа не должна привести к образованию правового вакуума и отразиться на интересах россиян. Президент тогда пояснил, что нельзя впадать в крайности - ни слишком жестко контролировать бизнес, ни чрезмерно ослаблять контроль.

Глава государства регулярно проводит совещания с членами правительства. Помимо заявленных тем на них, как правило, рассматривается ряд других актуальных вопросов повестки дня. Предыдущее такое мероприятие прошло 25 сентября, основной его темой были дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов россиян. Реформа контрольно-надзорной деятельности в предыдущий раз обсуждалась на встрече Путина с кабмином в конце апреля.