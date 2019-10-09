Рабочую группу по подготовке законопроекта о беспилотных авто сформируют в Госдуме

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение сформировать рабочую группу, которая займется вопросами законодательного регулирования использования беспилотных автомобилей, сообщил ТАСС зампредседателя комитета Александр Старовойтов (фракция ЛДПР).

По его словам, на заседании комитета во вторник группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым отозвала внесенный ранее законопроект о беспилотниках. Одновременно с этим принято решение сформировать "рабочую группу, куда войдут, соответственно, представители - кто пожелает - из профильного комитета по промышленности, коллеги из комитета по транспорту".

"По предложению комитета я возглавлю рабочую группу по подготовке законопроекта по беспилотникам, - сказал Старовойтов. - Мы будем работать совместно с коллегами из комитета [по экономполитике и промышленности]. Так как законопроект в любом случае проходит по линии нашего комитета, он решил принять активное участие в этой работе".

Зампредседателя комитета отметил, что в вопросах законодательного регулирования беспилотного транспорта РФ, по подсчетам экспертов, отстает примерно на три-пять лет, также страна не на первых позициях в рейтингах лидеров по развитию самой отрасли. "Я считаю, что эту ситуацию надо выправлять, и все, что в руках парламента, мы должны со своей стороны сделать: какие-то алгоритмы дать, какие-то инструменты, которые помогут это направление развивать", - добавил Старовойтов.

Он подчеркнул, что предстоит найти ответы на многие непростые вопросы, в частности, выработать механизм определения виновного в случае ДТП с беспилотным авто. Парламентарий указал и на то, что такую технику скоро начнут применять и во время строительства, что также требует законодательного регулирования.

Беспилотники на дорогах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. После этого, в июле 2019 года, Минпромторг выступил с инициативой расширить число регионов для эксперимента тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. К опытным зонам в Москве и Республике Татарстан министерство предложило добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

В свою очередь вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента, рассчитанного на три года, на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. По его словам, сроки начала выхода беспилотного транспорта на дороги общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.