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"АвтоВАЗ" опроверг информацию о появлении новой модели Lada

Ранее на сайте "Лада. Онлайн" появилась информация о начале продаж нового минивэна Lada Van летом 2020 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" назвал слухами новости о старте производства нового минивэна Lada Van. Как сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна, в ближайшие годы появление такого автомобиля не ожидается.

"Появление Lada Van - очередные слухи, которые не имеют под собой оснований. Такого автомобиля в ближайшие годы ожидать не стоит",- заявили в пресс-службе.

Накануне сайт "Лада. Онлайн" со ссылкой на источник, приближенный к заводу, сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует запуск продаж нового минивэна Lada Van на лето 2020 года. При этом на сайте "Лада. Онлайн" приводится комментарий автоконцерна, опровергающий данную информацию.

"Действительно, у LADA большие планы по продолжению обновления модельного ряда, однако автомобиля с подобным типом кузова в ближайшие годы ожидать не стоит", - говорится в комментарии "АвтоВАЗа". 

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