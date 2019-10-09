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Арктика сегодня

РБК: кабмин предлагает альтернативные льготы для арктических проектов нефтяников

Компаниям могут позволить платить налог не с выручки, а с финансового результата

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство предлагает альтернативные варианты льгот для нефтегазовых проектов в Арктике. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, соответствующая инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера РФ Дмитрия Козака и главы Минвостокразвития Александра Козлова 8 октября. По данным издания, речь идет об экспериментальном нефтяном налоге для новых проектов и о бюджетных субсидиях для старых проектов.

По данным газеты, компаниям, запускающим новые нефтегазовые проекты в Арктике, в качестве поддержки будет предложено применение налога на добавленный доход, что позволит платить налог не с выручки, а с финансового результата. Так компании будут освобождены от уплаты до тех пор, пока проект не даст положительный финансовый результат.

При этом о возможных размерах субсидий для уже существующих проектов источники РБК не сообщили.

Предложения о льготах для арктических проектов

В сентябре "Коммерсантъ" сообщил, что Минэнерго предлагает ввести пониженную ставку НДПИ в размере 30% для разработки нефтяных оторочек (нефтяная часть газовой залежи). Отмечалось, что вопрос введения льгот для разработки нефтяных оторочек обсуждается в правительстве с сентября 2018 года.

Ранее Минфин предложил ввести мораторий на предоставление компаниям льгот на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения оценки имеющихся запасов углеводородов. Сейчас в России действует мораторий на предоставления новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.

При этом в апреле 2019 года Минвостокразвития представило законопроект, предусматривающий дополнительные льготы на разработку арктических месторождений. Документ находится на рассмотрении правительства. Глава Минэнерго Александр Новак поддержал инициативу.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичКозак, Дмитрий НиколаевичКозлов, Александр АлександровичАрктика сегодня
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