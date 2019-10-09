РБК: кабмин предлагает альтернативные льготы для арктических проектов нефтяников

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство предлагает альтернативные варианты льгот для нефтегазовых проектов в Арктике. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, соответствующая инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера РФ Дмитрия Козака и главы Минвостокразвития Александра Козлова 8 октября. По данным издания, речь идет об экспериментальном нефтяном налоге для новых проектов и о бюджетных субсидиях для старых проектов.

По данным газеты, компаниям, запускающим новые нефтегазовые проекты в Арктике, в качестве поддержки будет предложено применение налога на добавленный доход, что позволит платить налог не с выручки, а с финансового результата. Так компании будут освобождены от уплаты до тех пор, пока проект не даст положительный финансовый результат.

При этом о возможных размерах субсидий для уже существующих проектов источники РБК не сообщили.

Предложения о льготах для арктических проектов

В сентябре "Коммерсантъ" сообщил, что Минэнерго предлагает ввести пониженную ставку НДПИ в размере 30% для разработки нефтяных оторочек (нефтяная часть газовой залежи). Отмечалось, что вопрос введения льгот для разработки нефтяных оторочек обсуждается в правительстве с сентября 2018 года.

Ранее Минфин предложил ввести мораторий на предоставление компаниям льгот на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения оценки имеющихся запасов углеводородов. Сейчас в России действует мораторий на предоставления новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.

При этом в апреле 2019 года Минвостокразвития представило законопроект, предусматривающий дополнительные льготы на разработку арктических месторождений. Документ находится на рассмотрении правительства. Глава Минэнерго Александр Новак поддержал инициативу.