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ВТБ не планирует вводить отрицательные ставки по долларовым вкладам для физлиц

Ранее банк объявил о прекращении приема вкладов населения в евро

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сейчас нет необходимости вводить отрицательные ставки по вкладам в долларах. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах съезда РСПП.

"Нет, в долларах не планируем (вводить отрицательные ставки). Там позитивные ставки, почему мы должны отказаться от доллара. Пока не планируется, дедолларизация не так же делается, это процесс экономический", - сказал он.

Ранее ВТБ объявил о прекращении приема вкладов населения в евро. Банк объяснил это низким спросом и рыночной конъюнктурой.

Российским банкам стало невыгодно размещать за границей привлеченные средства в евро из-за отрицательных ставок. Поэтому участники рынка попросили ЦБ РФ изучить возможность разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным депозитам компаний. При этом в Банке России подчеркивали, что речи о вкладах населения не идет.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что необходимо ввести отрицательные ставки и на депозиты компаний в долларах.

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Россия
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