Россияне стали меньше занимать "до зарплаты" в микрофинансовых организациях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Количество выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов на сумму более 30 тыс. рублей в июне - августе увеличилось на 26% по отношению к тому же периоду прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отмечают, что сокращение выдачи происходит в сегментах займов "до зарплаты". Так, летом 2019 года количество таких займов до 10 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 13,8%, займы от 10 до 20 тыс. руб. уменьшились на 2,7%. Количество займов от 20 до 30 тыс. руб. увеличилось почти на 16%.

Общее количество выданных займов МФО за отчетный период составило 4,27 млн, что на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Самую большую динамику снижения числа выданных займов (среди 30 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) показали Белгородская (-14,9%), Ростовская (-13,6%) и Оренбургская (-12,9%) области. Рост выдачи микрозаймов МФО наблюдался только в Московской области (+4,7%).

"Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а, скорее, стараются кредитовать уже "проверенных" клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей. По нашему мнению, основной причиной снижения рентабельности микрокредитования, прежде всего, являются мероприятия Банка России по "охлаждению" микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

По его мнению, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. "Все это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами", - считает Волков.

В НБКИ передают данные 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.