Туроператор Hays Travel приобретет все британские отделения Thomas Cook по продаже путевок

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Британский туроператор Hays Travel приобретет 555 отделений по продаже путевок, принадлежащих обанкротившейся компании Thomas Cook. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на интернет-портале британского правительства.

"Согласно заключенному соглашению, Hays Travel приобретет все британские отделения Thomas Cook, предоставив возможности для трудоустройства существенному числу бывших сотрудников компании, отвечавших за продажу ее продуктов", - указано в документе.

Hays Travel является крупнейшим независимым туроператором в Соединенном Королевстве, а также возглавляет консорциум независимых британских туроператоров Hays Travel Independence Group. К настоящему моменту компания уже приняла на работу больше 400 бывших работников Thomas Cook.

Основанная в 1841 году туристическая компания Thomas Cook 23 сентября объявила, что начинает процедуру ликвидации после того, как ей не удалось получить новый кредит для погашения долгов. Финансовые проблемы, которые компания испытывала много лет, усилились на фоне конкуренции с бюджетными авиалиниями и такими сервисами, как Airbnb и Expedia. В результате банкротства компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в Великобритании.