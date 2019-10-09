Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"АвтовВАЗ" запустил производство обновленной Lada Vesta с вариатором

Как пояснили в компании, новая трансмиссия на 13% легче, чем предыдущие образцы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" запустил производство Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Lada запускает производство автомобилей Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Новая версия автомобиля является частью стратегии бренда по расширению модельного ряда и повышает комфорт водителя и пассажиров", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, новая трансмиссия на 13% легче, чем предыдущие образцы. "Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность", - отметили в "АвтоВАЗе".

В компании напомнили, что бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco широко применяется на автомобилях альянса Renault-Nissan, а с июля 2019 года предлагается покупателям на Lada XRAY Cross.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев на аграрной выставке узнал о планах выращивания креветок в РФ и попробовал морс
Премьер-министр также заявил о готовности посетить чемпионат мира по пахоте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС