"АвтовВАЗ" запустил производство обновленной Lada Vesta с вариатором

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" запустил производство Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Lada запускает производство автомобилей Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Новая версия автомобиля является частью стратегии бренда по расширению модельного ряда и повышает комфорт водителя и пассажиров", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, новая трансмиссия на 13% легче, чем предыдущие образцы. "Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность", - отметили в "АвтоВАЗе".

В компании напомнили, что бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco широко применяется на автомобилях альянса Renault-Nissan, а с июля 2019 года предлагается покупателям на Lada XRAY Cross.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.