Совет Федерации поможет Роспотребнадзору в переоснащении лабораторий по выявлению ГМО

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации поддержит Роспотребнадзор в вопросе выделения бюджетных средств на переоснащение лабораторий современным оборудованием для проверки продуктов питания на наличие генно-модифицированных организмов (ГМО) нового поколения, сообщила в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Вы помните, с каким трудом нам удавалось принять закон о запрете ввоза продуктов ГМО, сопротивление было колоссальное. Но закон принять мало, надо, чтобы он работал в РФ. Нужны современные лаборатории, потому что противники наши быстрее перестраиваются, реагируют и обходят нормы законы. Если есть понимание, сколько нужно средств дополнительных, мы готовы вас в этом поддержать, представьте, пожалуйста", - подчеркнула Матвиенко, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Спикер также попросила Попову представить дорожную карту по переоснащению таких лабораторий в РФ. По мнению Матвиенко, эти лаборатории нужно использовать для проверки на наличие ГМО не только продуктов питания, но и семян. По словам Поповой, Роспотребнадзор начал переоснащение лабораторий в 2017 году, так как "стало очевидно, что с каждым годом выявление ГМО в продуктах падает".

"Мы разбирались вместе с учеными и поняли, что приборы, которыми мы были оснащены ранее, видят ГМО только первого поколения, весь мир идет вперед, технологии идут вперед, есть генно-модифицированные организмы, объекты, которые не улавливаются старыми приборами. Наши ученые из академии наук, которые подготовили методику определения ГМО следующего поколения, позволили нам сделать определенный рывок. С начала 2019 года, когда мы оснастили центральную лабораторию в Москве, за первые шесть месяцев мы смогли выявить генно-модифицированную сушенную папайю в кашах Nestle, которую закрыли к ввозу в РФ, и свежую папайю с ГМО, которую вы сейчас не видите на полках", - сказала Попова.

Она добавила, что пока нет возможности переоснастить новым оборудованием все лаборатории, чтобы обеспечить тотальный системный надзор за продуктами питания.

О законе

Принятый в 2016 году закон ввел запрет на выращивание и разведение генно-модифицированных растений и животных на территории РФ, за исключением их использования для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. Он также установил контроль над выпуском генно-модифицированных организмов в окружающую среду и ввел мониторинг воздействия на человека и окружающую среду организмов и продукции, полученной с их применением.

На импортеров таких организмов и продукции распространяется обязанность по прохождению регистрационных процедур. Закон предусматривает административную ответственность за использование генно-модифицированных организмов с "нарушением разрешенного вида и условий использования". За такое нарушение должностным лицам придется заплатить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.