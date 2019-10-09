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ФАС одобрила заявку группы компаний "Дело" на участие в аукционе по "Трансконтейнеру"

Торги по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" пройдут 27 ноября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство группы компаний "Дело" на участие в аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", говорится в сообщении группы компаний.

"8 октября 2019 года Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство группы компаний "Дело" в связи с приобретением 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", - говорится в сообщении.

Аукцион по продаже пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составляет 36,2 млрд руб. Первый шаг аукциона - 141 млн руб., последующие шаги - по 200 млн руб.

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3%

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Россия
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