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Совфед одобрил закон о создании реестров организаций в сфере детского отдыха

Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который предполагает создание специальных региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей.

"В целях повышения качества и безопасности детского отдыха законопроектом предлагается установить обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления по представлению сведений о своей деятельности в органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей для включения в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления, что будет подтверждать создание безопасных условий для детей в указанных организациях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого организации, не внесенные в реестр, не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. Для включения в реестр им нужно до 1 мая 2020 года предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность.

Отдельным законом дополняется статья 14.65 КоАП РФ, согласно которой за предоставление услуг по организации отдыха детей теми организациями и ИП, которые не включены в реестр, предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.

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