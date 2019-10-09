Медведев: объем собранного урожая зерновых составляет 115 млн тонн

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых в 2019 году будет выше прошлогоднего, на данный момент намолочено уже 115 млн т. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на Международном агропромышленном форуме "Зеленый бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном производственном рынке".

"Понятно, что урожай в этом году уже будет лучше, чем в прошлом году и эта цифра уже более-менее откристаллизовалась - более 115 млн т зерна уже намолотили, - сказал премьер. - Что очень неплохо, имея ввиду, что зерно - одно из наиболее значительных элементов в нашем экспорте". Медведев подчеркнул, что есть прирост и по другим видам продукции.

Глава правительства напомнил, что РФ стабильно наращивает экспорт сельхозпродукции и продовольствия. "По итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы - порядка 44 млн т. Есть прирост поставок за рубеж и по другим позициям - по рыбе, по морепродуктам, - сообщил он. - Объем экспорта рыбы и морепродуктов за 9 месяцев этого года составил приблизительно $3,7 млрд". По его оценкам, все это значит, что реализация задач федерального проекта по экспорту агропромышленной продукции решается неплохо.

Премьер заметил, что принципиальная позиция российских властей заключается в поддержке агропромышленной отрасли. "Мы вкладываем немалые деньги в развитие агрокомплекса, - сказал Медведев. - В том числе благодаря значительной поддержке, она в 2019 году составляет 308 млрд руб., агропромышленный комплекс последние годы демонстрирует значительные успехи". В заключение глава правительства добавил, что этот год не стал исключением.