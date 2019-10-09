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Арктика сегодня

Минфин предложил льготирование новых проектов на шельфе Арктики через НДД

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что для введения налога на добавленный доход для арктических проектов надо решить ряд вопросов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минфин России предложил льготирование новых проектов на шельфе Арктики через налог на добавленный доход (НДД), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов в кулуарах правления РСПП.

"Мы обсуждали поддержку в Арктике в целом новых месторождений. Там действительно обсуждалось, что не расширять лоскутное одеяло льгот, которое сейчас есть. У нас есть системная мера - НДД и, соответственно, новые арктические проекты также предложили рассматривать поддержку в рамках НДД", - сказал он.

Он отметил, что для введения НДД для арктических проектов надо решить ряд вопросов. "Надо уточнить некоторые параметры НДД этих проектов, но в целом единый режим, который мы создаем, в дальнейшем надеемся, что рано или поздно все месторождения будут под него подходить и, соответственно, арктические проекты тоже пойдут под НДД", - уточнил глава департамента Минфина.

Ранее сообщалось, что правительство предлагает альтернативные варианты льгот для нефтегазовых проектов в Арктике. РБК сообщило со ссылкой на источники, что соответствующая инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера РФ Дмитрия Козака и главы Минвостокразвития Александра Козлова 8 октября. По данным издания, речь идет об экспериментальном нефтяном налоге для новых проектов и о бюджетных субсидиях для старых проектов.

По данным газеты, компаниям, запускающим новые нефтегазовые проекты в Арктике, в качестве поддержки будет предложено применение налога на добавленный доход, что позволит платить налог не с выручки, а с финансового результата. Так компании будут освобождены от уплаты до тех пор, пока проект не даст положительный финансовый результат.

Предложения о льготах для арктических проектов

В сентябре "Коммерсантъ" сообщил, что Минэнерго предлагает ввести пониженную ставку НДПИ в размере 30% для разработки нефтяных оторочек (нефтяная часть газовой залежи). Отмечалось, что вопрос введения льгот для разработки нефтяных оторочек обсуждается в правительстве с сентября 2018 года.

Ранее Минфин предложил ввести мораторий на предоставление компаниям льгот на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения оценки имеющихся запасов углеводородов.

В настоящее время в России действует мораторий на предоставления новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.

При этом в апреле 2019 года Минвостокразвития представило законопроект, предусматривающий дополнительные льготы на разработку арктических месторождений. Документ находится на рассмотрении правительства. Глава Минэнерго Александр Новак поддержал инициативу.

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