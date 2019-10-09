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Доход отрасли лесного туризма Хайнаня в период каникул в честь 70-летия КНР достиг $30 млн

В течение семи дней тропические леса и парки острова посетили более 171,5 тыс. человек

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Объем выручки отрасли лесного туризма южной китайской провинции Хайнань в период национальных каникул по случаю празднования 70-летия КНР (1-7 октября) превысил 207,6 млн юаней (порядка 29,6 млн долларов). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, в течение семи дней, которые в Китае именуют "золотой неделей", тропические леса и парки острова посетили более 171,5 тыс. человек.

Наибольшей популярностью у туристов пользовались гора Учжишань, также известная как гора "Пяти пальцев", парк дождевого леса Янода, национальный парк Цисянь и его термальные источники, а также поездки на горную рыбалку, экскурсии по тропическим лесам, сплавы по рекам и другие направления экотуризма.

Как сообщается, в целях повышения качества предоставляемых услуг управление лесного хозяйства провинции на регулярной основе принимает меры по улучшению качества дорог, развитию туристической инфраструктуры. Вместе с этим увеличивается количество гостиниц, открываются новые туристические направления.

В общей сложности доходы туристической отрасли Хайнаня в период с 1 по 7 октября достигли 7,67 млрд юаней (около 1,09 млрд долларов), что на 11,5% больше в годовом выражении. Курорты Хайнаня в "золотую неделю" посетили более 4 млн туристов, что на 5,8% больше показателя 2018 года.

Теги
КитайХайнань
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