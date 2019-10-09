Минсельхоз подтвердил прогноз экспорта зерна в 45 млн тонн

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ подтвердил прогноз экспорта зерна в объеме 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах Первого международного агропромышленного форума.

"По прогнозам экспорта, думаю, что порядка 45 млн т зерна мы будем готовы экспортировать. Пшеницы - 36 млн", - сказал он.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн т, в том числе экспортировано 35,2 млн т пшеницы. В 2017-2018 сельхозгоду из России экспортировано 53,2 млн т зерна, в том числе 40,4 млн т пшеницы.