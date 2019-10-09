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Гордеев полагает, что в России производятся полноценные продукты питания

Отечественное сельское хозяйство адаптировалось к рыночной экономике, отметил вице-премьер

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев полагает, что Россия является страной, которая производит полноценные продукты питания. Такую точку зрения он высказал в ходе Первого международного агропромышленного форума.

"Если мы раньше говорили ферма-тарелка, поле-прилавок, то сегодня появляется еще большая цепочка, и в этом смысле Россия может заявить себя как страна, которая производит полноценное питание и решает задачи природоохранные, в том числе и такие вопросы, как проблема изменения климата, и она все больше и больше звучит", - сказал он.

По его словам, сейчас и в России, и в Европе признают, что отечественное сельское хозяйство адаптировалось к рыночной экономике и все больше заявляет о себе на мировом рынке как крупнейший экспортер важнейшей продовольственной продукции. При этом, как отметил Гордеев, важно развивать отечественное сельское хозяйство в соответствии с международными трендами. "Речь идет том, чтобы сельскохозяйственное производство производило продукцию в гармонии с природой, нанося наименьший вред окружающей среде и поставляя на прилавки полноценное качественное продовольствие", - уточнил он.

Одной из основных задач, по словам Гордеева, является борьба с голодом. При этом, если набирающая популярность органическая продукция пока доступна людям с высокими доходами, то продукция создаваемого зеленого бренда будет более доступной для населения. По мнению вице-премьера, российский опыт по разработке такого бренда является уникальным и передовым и им можно поделиться с представителями европейских стран и международных компаний по производству сельхозпродукции.

Вице-премьер отметил, что в России производится достаточный объем сельхозпродукции, в том числе хлеба. "Надо сделать так, чтобы Россия участвовала уже в мировой задаче, в мировом распределении сил по производству сельхозпродукции и решала так задачи, чтобы хлеб был на столе любого человке в любой точке мира. И Россия может себе это позволить", - заключил он.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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