Власти Дагестан планируют увеличить урожай риса в 2019 году на 16%

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Урожай риса в Дагестане в 2019 году планируется в объеме 95 тыс. т, что на 16% превысит показатель прошлого года. Рост обусловлен проведением в республике работ по мелиорации, сообщил в среду ТАСС врио министра экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"Мы впервые в этом году предусмотрели 500 млн на проведение мелиоративных мероприятий. За счет этих мероприятий мы доведем урожай по рису до 95 тыс. т, прирастем к 2018 году на 16%", - сказал Султанов, добавив, что с ростом урожая риса в республике связаны, в том числе, перспективы роста экспорта из Дагестана.

О планах по организации экспорта риса в мае сообщал генеральный директор дагестанского ООО "Нива", открывшего рисоперерабатывающий завод в Кизлярском районе республики, Загидин Касумов. По его словам, есть предварительные договоренности о поставках риса с двумя компаниями из Азербайджана, с компаниями из Узбекистана и Туркменистана.

В июне министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании по вопросам развития АПК Дагестана сообщал, что средства, в 2019 году выделенные на мелиоративные работы, позволит восстановить и реконструировать на современной технологической основе мелиоративную сеть на 17 тыс. га и дополнительно получить продукцию сельского хозяйства на 1 млрд рублей.