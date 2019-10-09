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ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2019 года

Прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора был повышен до 3,6-3,9 трлн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ повысил прогноз профицита ликвидности банковского сектора на конец 2019 года с 3,4-3,7 до 3,6-3,9 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитические комментарии регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен с 3,4-3,7 до 3,6-3,9 трлн рублей", - сказано в материале.

Отмечается, что пересмотр прогноза связан с размещением бюджетных средств на счета отдельных кредитных организаций.

В материале также говорится, что в сентябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,5 трлн рублей, до 2,9 трлн рублей. Временному снижению профицита в конце месяца способствовало увеличение банками по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца остатков средств на корсчетах в Центробанке в ожидании снижения ключевой ставки в начале сентября. После принятого решения по ключевой ставке банки вновь увеличили остатки на своих корсчетах, что несколько уменьшило размер профицита ликвидности на начало октября, отметили в ЦБ.
 

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