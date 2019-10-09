Директор-распорядитель МВФ выразила обеспокоенность неопределенностью в мировой экономике

ТАСС, 10 октября. Неопределенность в мировой экономике вызывает серьезную обеспокоенность у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, утвержденная на этом посту на пять лет в конце сентября.

"Мы больше всего обеспокоены тем, что не только анонсированные или уже установленные [торговые] тарифы негативно сказываются на [экономическом] росте, но и вся атмосфера неопределенности, к которой мы должны отнести неопределенность, исходящую от Brexit, от геополитической напряженности во многих частях мира", - сказала Георгиева в интервью телеканалу Euronews.

По ее словам, в этой атмосфере многие инвесторы занимают выжидательную позицию.

"Пока [экономический] спад был наиболее заметен в промышленности, но вполне вероятно, если неопределенность продолжит доминировать, мы можем увидеть распространение спада и на потребление", - считает директор-распорядитель МВФ.

Как отметила Георгиева, прогноз фонда на этот и следующий годы показывает, что спад в мировой экономике уже оказывает влияние на большую часть мира. "Важно подчеркнуть, что мы все еще растем, но не с той скоростью, которая необходима для оправдания ожиданий людей", - сказала она.

На первом выступлении в качестве директора-распорядителя МВФ Георгиева говорила, что фонд прогнозирует снижение темпов роста экономики почти 90% стран по итогам 2019 года. Одной из причин спада были названы торговые конфликты, потери от которых, по оценке фонда, к 2020 году составят около $700 млрд, или около 0,8% мирового ВВП.