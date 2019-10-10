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Эксперты назвали самую популярную сферу для трудоустройства молодежи

Речь идет о сфере развлечений, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Worki

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более половины соискателей (58%) в возрасте от 19 до 25 лет отдают предпочтение сфере развлечений при поиске работы. Также популярны среди молодежи сферы общепита и науки, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Worki, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Наиболее приоритетной является сфера развлечений: 58% откликов на такие вакансии на Worki оставляют соискатели в возрасте от 19 до 25 лет", - говорится в исследовании.

Отмечается, что при этом 54% от всех откликов в сфере общественного питания составляют отклики молодежи, в научной сфере - среди вакансий лаборантов и учебных ассистентов преподавателей - их доля составляет 47%. Общее число соискателей в возрасте 19-25 лет сайте составила 35%.

Согласно результатам исследования, всего 8% соискателей в возрасте до 18 лет имеют резюме. Отмечается, что они охотнее других соглашаются на почасовую оплату труда. "69% соискателей до 18 лет готовы на работу с почасовой оплатой. От постоянного оклада в пользу почасовой оплаты готовы отказаться 45% двадцатилетних, 28% тридцатилетних кандидатов и всего 20% соискателей старше 45 лет", - поясняют в Worki.

Четверть соискателей (25%), создавших резюме, имеют высшее образование, при этом 13% из них составляют резюме соискателей старше 30 лет.

В ходе исследования были проанализированы по 1,2 млн резюме со всех регионов РФ с разными параметрами заполнения в период с сентября 2018 года по сентября 2019 года

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