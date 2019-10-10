Подмосковье представит инвестпотенциал региона в Испании с 16 по 18 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Делегация Московской области представит инвестиционный потенциал региона в Испании с 16 по 18 октября, в рамках поездки представители области проведут встречи с бизнесом в Мадриде и Барселоне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"С 16 по 18 октября в Мадриде и Барселоне по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева пройдет серия деловых и бизнес-мероприятий в рамках презентации инвестиционного потенциала (роуд-шоу) региона в Испании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках роуд-шоу запланировано посещение инновационного центра компании Coexpan. В пресс-службе добавили, что в Мадриде состоится встреча зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова с послом России в Испании Юрием Корчагиным.

Как рассказал Хромов, слова которого приводятся в сообщении, в прошлом году товарооборот между Подмосковьем и Испанией составил $410,1 млн. В основном в Россию привозят пищевые продукты и ингредиенты, а из Подмосковья экспортируют электронику и продукцию тяжелого машиностроения.

"Сейчас в регионе работает около 20 предприятий с участием испанского капитала, при этом два открылись в 2019 году. У нас активно развивается сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, культуры. Очень рассчитываем в ходе роуд-шоу найти новых партнеров и потенциальных инвесторов Московской области", - процитировали в пресс-службе Хромова.

Ранее Хромов сообщал, что до конца года власти Московской области планируют презентовать инвестиционный потенциал Подмосковья также в Индии и Турции.

В новость внесена правка (11:37 время мск) — уточнено имя посла России в Испании.