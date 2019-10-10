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ЕС исключил ОАЭ, Швейцарию и еще пять стран из черных списков налоговых гаваней

После этого решения в основном черном списке налоговых гаваней, не сотрудничающих с ЕС в фискальной сфере, остались девять государств и территорий

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Евросоюз исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Швейцарию и еще пять стран из двух европейских черных списков налоговых гаваней. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов, заседание которого проходит в Люксембурге.

"10 октября Совет ЕС согласился исключить Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова из европейского списка стран и территорий, не сотрудничающих с ЕС по вопросу уклонения от уплаты налогов. Он также подтвердил, что Албания, Коста-Рика, Маврикий, Сербия и Швейцария выполнили досрочно все свои обязательства по налоговому сотрудничеству и провели необходимые реформы, чтобы соответствовать европейским принципам хорошего налогового администрирования. Эти страны будут исключены из Приложения 2 заключения Совета ЕС о налоговых гаванях [так называемый "серый список" налоговых гаваней, которые объявили о намерении сотрудничать в налоговой сфере с ЕС, но еще не приняли для этого всех необходимых мер]", - говорится в документе.

После сегодняшнего решения в основном черном списке налоговых гаваней, не сотрудничающих с ЕС в фискальной сфере, остались девять государств и территорий: Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату. ЕС будет продолжать давление на эти юрисдикции для повышения транспарентности их налоговых законодательств и мониторить процессы реформ налогового кодекса в остальных государствах и территориях мира.

Черный и серый списки налоговых гаваней ЕС были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, таких как "Панамское досье" или "Люксембургское досье", когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов и компаний политиков и бизнесменов всего мира (которые, по какой-то причине, почти не содержали данных о гражданах США), использовавших офшоры для уклонения от налогов.

Теги
АлбанияБелизМаврикийСШАОманОАЭФиджиВануатуЛюксембургКоста-РикаСамоаСербияШвейцарияВиргинские Острова (Британские)Тринидад и ТобагоМаршалловы Острова
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