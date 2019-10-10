Около 100 млрд рублей предполагается выделить десяти отстающим регионам России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование мероприятий по решению наиболее острых проблем в десяти российских регионах с низким уровнем социально-экономического развития предварительно составит 100 млрд рублей в течение 5 лет. Об этом вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам после совещания по индивидуальным программам развития сложных регионов России.

"Сегодня все федеральные ведомства получили задачу провести приоритизацию в национальных проектах, которые реализуют в этих регионах. И плюс договорились, что будет выделено пока, предварительно, в районе 100 млрд рублей на ближайшее пять лет на финансирование [устранения] наиболее острых проблем", - сказал он.

Мутко добавил, что льготную ипотеку могут ввести в десяти регионах с низким уровнем социального развития.

"Ряд механизмов сегодня предлагается, вплоть до, может быть, вопросов ипотечного кредитования более низкого, чем в целом по России", - сказал он.