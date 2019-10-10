Завод по производству стеклотары открыли в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Предприятие по производству стеклотары "Солло" начало свою деятельность во Владикавказе на месте закрывшегося стекольного завода, сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности и транспорта республики.

"Предприятие создано на территории АО "Иристонстекло", которое прекратило свою производственную деятельность. Оборудование, остановленное в аварийном режиме, было непригодно для производства. "Солло" восстановил основные производственные линии, которые за время простоя завода пришли в упадок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии работает порядка 100 человек, среди них бывшие сотрудники стекольного завода.

Пока что "Солло" производит только один вид изделий, в перспективе планируется расширение ассортимента. Наращивание производственных мощностей планируется путем создания новой стекловаренной печи и установки новых производственных линий.

Министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов сообщил, что предприятию будет оказана помощь. "Планируется предусмотреть использование механизмов государственной поддержки для привлечения средств на осуществление модернизации производства. Будем над этим работать", - цитирует пресс-служба Бутова.