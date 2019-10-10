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Минкомсвязь отправила отрицательный отзыв на законопроект о значимых информресурсах

Речь идет о проекте закона об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%
Здание Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
© Владимир Гердо/ТАСС
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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ направила в правительство проект отрицательного отзыва на законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

"Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, Минюстом и Минфином проекта официального отзыва. Соответствующий проект подготовлен и внесен в правительство. На сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту", - сказала она.

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