Минкомсвязь отправила отрицательный отзыв на законопроект о значимых информресурсах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ направила в правительство проект отрицательного отзыва на законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

"Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, Минюстом и Минфином проекта официального отзыва. Соответствующий проект подготовлен и внесен в правительство. На сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту", - сказала она.