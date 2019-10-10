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Зеленский обвинил украинские власти в том, что граждане страны едут в Россию на заработки

Президент Украины добавил, что будет неправильно запрещать украинцам ездить в Россию, если одной из целей нынешней власти является создание демократического государства

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Украинская власть сама виновата в том, что украинцам приходится ездить на заработки в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время так называемого пресс-марафона.

"Я думаю, что, если они едут в Россию работать, первое - виноваты мы. Ну, виноваты мы про власть, про в целом ситуацию, потому что, если у нас нет альтернативы, то есть обе стороны виноваты, если нет альтернативы, человек что-то ищет. А вторая история - я думаю, что у людей есть определенные там родственники, и они ездят туда. Третий вопрос - тот единственный плюс, который я вижу, - потому что, помню, некоторые люди ездили туда и говорили, что "все не так, поверьте, у нас страна, спорили, Крым наш", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что будет неправильно запрещать украинцам ездить в Россию, если одной из целей нынешней власти является создание демократического государства.

По официальным данным, примерно пятая часть граждан Украины - от 7 млн до 9 млн человек - выезжает на заработки в другие страны, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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