Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

"Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании", - сказал президент.

Авиасообщение между РФ и Киевом прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны.

В прошлом году по железной дороге в Россию и обратно было перевезено 772,9 тыс. пассажиров, это почти на 20% меньше, чем в 2017 году. Вместе с тем в предыдущем году между городами России и Украины был отмечен значительный рост автобусных рейсов. Поездка на автобусе примерно вдвое дешевле, чем на поезде. При президенте Петре Порошенко рассматривался вопрос о полном прекращении ж/д сообщения с РФ, несмотря на то, что, по данным "Укржелдороги", маршруты в Россию в 2018 году стали самыми прибыльными.