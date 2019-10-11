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Совет директоров АО "Почта России" вновь назначил Подгузова главой компании

Кроме того, избран состав правления "Почты России", куда вошли 13 человек

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Совет директоров АО "Почта России" назначил генеральным директором компании Николая Подгузова сроком на пять лет, говорится в сообщении почтового оператора.

Подгузов с 2017 года был главой ФГУП "Почта России".

Кроме того, совет директоров избрал состав правления "Почты России", куда вошли 13 человек, в том числе Подгузов и его заместители, и назначил главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова зампредседателя совета директоров.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о формировании совета директоров АО "Почта России", который возглавил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Почта России" 1 октября завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом. Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд руб. Согласно уставу, управлять деятельностью "Почты России" будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАкимов, Максим АлексеевичПодгузов, Николай РадиевичНосков, Константин Юрьевич
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