Совет директоров АО "Почта России" вновь назначил Подгузова главой компании

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Совет директоров АО "Почта России" назначил генеральным директором компании Николая Подгузова сроком на пять лет, говорится в сообщении почтового оператора.

Подгузов с 2017 года был главой ФГУП "Почта России".

Кроме того, совет директоров избрал состав правления "Почты России", куда вошли 13 человек, в том числе Подгузов и его заместители, и назначил главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова зампредседателя совета директоров.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о формировании совета директоров АО "Почта России", который возглавил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Почта России" 1 октября завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом. Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд руб. Согласно уставу, управлять деятельностью "Почты России" будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.