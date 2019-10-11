Toyota приостанавливает работу трех заводов в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Японский автоконцерн Toyota принял решение приостановить работу трех своих заводов на территории Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис". Об этом в пятницу объявила японская автомобильная компания.

Отмечается, что работа на трех заводах в префектурах Фукуока, Миэ и Гифу будет приостановлена 12 октября, когда ожидается основной удар стихии по японским территориям.

Национальное метеорологическое управление Японии уже сравнило надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на японские территории и унес жизни свыше 1200 человек. Японские метеорологи отмечают высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.

Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь с субботы на воскресенье. Приближающийся тайфун стал причиной масштабных перебоев и остановок в авиационном и железнодорожном сообщении, которые в ближайшие два дня лишь усугубятся. В частности, с утра субботы будет полностью остановлено железнодорожное сообщение на линиях крупнейшего в стране оператора JR, а местные авиакомпании уже отменили сотни авиарейсов - как внутренних, так и международных. Непогода также стала причиной отмены матчей Кубка мира по регби и переноса квалификационных заездов Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".