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Путин: создание в перспективе единого финансового рынка пошло бы на пользу странам СНГ

Президент назвал расчеты в национальных валютах между странами важным аспектом на фоне имеющихся в мире проблем

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Формирование в перспективе на пространстве СНГ единого финансового рынка пошло бы на пользу конкурентоспособности входящих в это объединение стран. Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества.

Он назвал важным аспектом расчеты в национальных валютах между странами на фоне имеющихся в мире проблем, связанных с торговыми войнами и различными ограничениями. "Мы должны гарантировать себя от валютных рисков, нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику. Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это совершенно точно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентоспособности", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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