Торгово-промышленная палата против отмены норматива для ресторанов о высоте омлета

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Старые санитарные правила и нормы (СанПиН) следует отменять только выборочно, поскольку многие из них имеют серьезное экспертное обоснование. Об этом заявила ТАСС в пятницу вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Елена Дыбова, комментируя разработанные Роспотребнадзором новые правила для ресторанов.

"Есть нормы, которые точно одиозные, и они не учитывают те технологические изменения, которые прошли за последнее время. Но есть определенные нормы, которые должны остаться в СанПиНах, потому что это наша с вами безопасность, и это действительно научно выверенные нормы", - сказала Дыбова.

В частности, по ее словам, норма о высоте омлета в 3 см в действительности имеет под собой экспертные обоснования. "Мы, когда начали разбираться с этим вопросом, выяснили, что если омлет будет меньше 3 см, то он будет жестким, и дети в детских садах его отказываются есть. А если он больше 3 см, то есть большая угроза сальмонеллеза, поскольку [яйцо] не полностью пропекается, и погибают не все бактерии", - сказала собеседница агентства.

В то же время многоступенчатые правила о мытье яиц в отдельном помещении явно устарели, и обеззараживания можно добиться намного проще с помощью современных моющих средств, отметила замглавы ТПП.

"Эта реформа очень сложная. Наша задача не просто взять и отказаться от всего, что было наработано десятилетиями серьезными учеными. Мы выступаем за то, чтобы была взвешенная позиция", - резюмировала Дыбова.

В пятницу газета "Ведомости" сообщила, что Роспотребнадзор подготовил проект методических рекомендаций к организации общественного питания и иллюстрированного пособия по пищевой безопасности. По данным издания, документы во многом дублируют существующие СанПиНы, и в них остались положения, которые критиковало бизнес-сообщество. В частности, в документах прописано, как правильно мыть яйца: в отдельном помещении, при наличии бактерицидной установки и строго по вывешенной на рабочем месте инструкции - в определенном порядке замачивая их в нескольких емкостях. Или правило, как готовить омлет, - слоем не более 3 см и запекать 8-10 минут при температуре 180-200 градусов.