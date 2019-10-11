"Россети" планируют к 2024 году расширить сеть до 770 зарядных станций для электромобилей

МОСКВА. 11 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" намерена к 2024 году расширить сеть до более 770 зарядных станций для электромобилей. Станции будут установлены не менее в 30 городах и на участках не менее 30 автомобильных дорог, говорится в презентации группы.

В настоящее время сеть зарядных станций группы составляет 236 шт., включая 34 в Москве и 59 в Санкт-Петербурге.

На первом этапе - с апреля 2020 г. - зарядные станции группы будут открыты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Также сеть станций будет открыта в Краснодаре, Саратове, Тюмени, Тольятти, Ижевске, Барнауле, Ульяновске, Ярославле, Махачкале, Томске, Оренбурге, Кемерово, Новокузнецке, Рязани, Астрахани, Пензе, Липецке, Кирове, Калининграде, Ставрополе.

"Программа должна охватить более 30 крупных городов, включая города-миллионники и свыше 30 магистралей", - говорится в сообщении группы.

"Россети" готовят партнерские соглашения с ведущими торговыми сетями, нефтяными компаниями, органами местного самоуправления о координации действий по зарядной инфраструктуре, говорится в презентации.

Ранее сообщалось, что "Россети" планируют стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для электрического транспорта.