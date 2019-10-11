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Санкции США в отношении "Русала"

Bloomberg: члены семьи Дерипаски провели предварительные переговоры о продаже доли в En+

Это были неформальные обсуждения, сделка не готовится, отмечает агентство

ТАСС, 11 октября. Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева и ее отец Валентин Юмашев провели предварительные и неформальные обсуждения по поводу продажи своего пакета в электрометаллургическом холдинге En+, который составляет 6,75%. На долю детей Дерипаски, которая составляет 3,42%, также ищутся покупатели, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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"Обсуждения были предварительные и неформальные, сделка не готовится. Никто не выразил интерес к покупке пакета, возможно, что покупатель так и не будет найден", - говорится в сообщении агентства.

В декабре 2018 года агентство уже сообщало, что Юмашевы планируют продать свою долю в En+ Group. Тогда, по данным Блумберг, им принадлежало 7,5% в компании, однако согласно информации на сайте En+, сегодня эта доля снизилась.

О санкциях против Дерипаски

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с "Русалом", который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке. Кроме того, по условиям снятия санкций Полина и Валентин Юмашевы не могут голосовать своими пакетами: это право было передано независимым трасти.

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,6 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"), которые являются основным потребителем производимой энергии.

Теги
СШАРоссияДерипаска, Олег ВладимировичСанкции США в отношении "Русала"
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