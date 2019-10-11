Эксперт: ажиотаж на блокчейн прошел, но интерес инвесторов к этой технологии остался

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Несмотря на снижение ажиотажа вокруг блокчейна (технологии систем распределенного реестра - прим. ТАСС), который был на фоне проведения ICO и спроса на криптовалюты, интерес инвесторов к этой технологии сохранился. Такое мнение высказала управляющий директор ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Тема блокчейна прожила, на мой взгляд, период хайпа и ажиотажа, который происходил на фоне ICO и криптовалют. Сегодня мы видим, что интерес инвесторов к этой технологии остается. Объем инвестиций в блокчейн-технологию удваивается, появляются новые кейсы", - сказала она.

Говоря о технологии распределенного реестра, Жаркова напомнила об отечественной блокчейн-платформе "Мастерчейн", которая недавно прошла сертификацию ФСБ.

"Вчера платформа "Мастерчейн" получила положительное заключение по сертификации ФСБ, и, как мы говорим, "Мастерчейн" теперь в законе. Платформа готова к промышленной эксплуатации. <...> На рынке, на мой взгляд, появилась первая платформа, которую можно действительно использовать на рынке финансовых услуг", - добавила она.

Ранее сегодня первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что мировой объем инвестиций в блокчейн с 2016 года увеличился в пять раз и приближается к $3 млрд.

Применение блокчейн в России

По мнению председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Эдди Астанина, в России существует много возможностей для применения технологии распределенного реестра. Так, в настоящий момент НРД совместно с Россельхозбанком реализуют пилотный проект по внедрению блокчейна при использовании складских свидетельств на зерно.

"Мы сейчас совместно с Россельхозбанком пилотируем проект по использованию блокчейна для токенизации или цифровизации складских свидетельств на зерно. Мы полагаем, что здесь возникнет синергия, потому что мы с помощью токенизации планируем состыковать две среды: среду физического зернохранения, логистики и финансовую, где можно торговать, рассчитываться, учитывать этот актив. Мы с оптимизмом смотрим на этот пилот. Если он будет удачным, мы сможем его масштабировать на другие типы. <...> Есть еще металлы, есть уголь, лес, и так далее. Мы не видим тут противоречий, мы видим здесь больше возможностей", - сказал Астанин.

Он также добавил, что видит "применение этой технологии на тех рынках, где инфраструктура развита недостаточно хорошо по сравнению с финансовыми рынками".