Минсельхоз КЧР и Национальный союз агростраховщиков будут сотрудничать в сфере страхования

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесии(КЧР) и Национальный союз агростраховщиков в ходе агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве подписали соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственного страхования. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"На российской агропромышленной выставке "Золотая осень" министерство сельского хозяйства КЧР и Национальный союз агростраховщиков заключили соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственного страхования. Документ подписали министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев Президент НСА Корней Биждов", - говорится в сообщении.

В сентябре в рамках взаимодействия прошел семинар при участии Национального союза агростраховщиков, где аграриям региона рассказали о возможностях агрострахования с государственной поддержкой.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, проходит в Москве с 9 по 12 октября.