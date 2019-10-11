Трамп: ФРС надо пойти на новое снижение ставки, несмотря на возможность торговой сделки

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, должна пойти на новое снижение процентной ставки, невзирая на возможность заключения американо-китайской сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме по итогам двухдневных американо-китайских переговоров.

"ФРС должна понизить ставку вне зависимости от того, насколько хорошей она [сделка] будет, - отметил глава государства. - У нас отличная экономика, но у нас есть ФРС, которая не идет в ногу с остальным миром".