Parisien: французские заводы Renault сокращают производство

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Renault вынужден резко сокращать деятельность заводов, находящихся на национальной территории. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

Снижение мирового спроса на автомобили "нанесло жесткий удар" по 12 французским заводам Renault, отмечает издание. Оно приводит сведения о том, что в первом полугодии корпорация в результате снижения продаж недополучила объем свободных денежных средств в размере €700 млн. Это вынудило ее пересмотреть свои производственные планы в сторону понижения.

Газета приводит в этой связи мнение не названного по фамилии члена совета директоров корпорации, который признал, что она в настоящее время "оказалась в сложной ситуации". Руководство Renault вводит бюджетные ограничения, прибегает к остановке целых производственных линий автозаводов и частичному простою. Пострадали и фирмы-посредники, некоторые из которых в течение уже нескольких месяцев вынуждены приостановить поставки. "Продажи некоторых моделей Renault идут более медленными темпами, чем предусматривалось, что и привело к перепроизводству", - сообщил газете один из экспертов по французскому авторынку.

Недовольство трудящихся

Сложившаяся ситуация вызывает недовольство трудящихся и их профсоюзов. Так, в конце сентября на заводе в городе Клеон (запад страны), производящем электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания, а также коробки передач, профсоюзы потребовали, чтобы для нормализации ситуации и финансового положения работников этого предприятия был введен на 6 месяцев режим частичной безработицы для 2,5 тыс. из 3,5 тыс. из них.

Профсоюзы считают, что неблагополучная ситуация на французских заводах корпорации сложилась "из-за ошибок в стратегическом курсе", допущенных руководством, а также из-за массового переноса производства в другие страны. В частности, производство популярной модели Clio было полностью перемещено в Турцию, тогда как крупный завод в городе Флен (департамент Ивелин, юго-западнее Парижа), лишенный теперь работ по этой модели, вынужден выпускать менее популярные машины Micra и Zo.

По сведениям Le Parisien, Министерство экономики и финансов Франции крайне внимательно следит за ситуацией с Renault. В целом на французскую автомобильную промышленность работают в стране 400 тыс. человек, и ухудшение ситуации в ней может иметь серьезные последствия для Франции. В экономическом ведомстве уже признают, что снижение мирового спроса тяжело скажется на ситуации на французских заводах. В то же время эксперты министерства считают, что "никаких закрытий этих предприятий во Франции допущено не будет".

В минувшую пятницу совет директоров компании Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора Renault и временно назначить вместо него Клотильду Дельбо, находившуюся ранее на посту финансового директора. Газета Le Mond отмечала, что замена руководства компании стала продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона, находящегося под арестом в Японии. В то же время она обусловлена и ухудшением финансовых показателей Renault.