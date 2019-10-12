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Китайская компания приостановила работы на медном руднике в Эквадоре из-за протестов

В компании Ecuacorriente пояснили, что решение связано в первую очередь с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 октября. /ТАСС/. Компания Ecuacorriente, являющаяся дочерним предприятием китайского консорциума CRCC-Tongguan, приостановила работу на своем медном руднике в Эквадоре из-за акций протестов в стране. Об этом сама компания сообщила в субботу.

Ecuacorriente сообщает гражданам, что приняла решение временно ограничить работу рудника Мирадор, расположенного <...> в провинции Самора-Чинчипе из-за социальных протестов, которые проходят в Эквадоре с прошлой недели", - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Facebook.

В компании пояснили, что приостановка работа связана в первую очередь с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников.

Запасы руды месторождения Мирадор оцениваются в 3,2 млн тонн.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страны охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

Теги
ЭквадорКитайМорено, Ленин
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Президент Эквадора согласился изучить указ об отмене субсидий на топливо
После подписания 3 октября этого указа цены на дизельное топливо и бензин выросли более чем на 120%
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