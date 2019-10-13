Глава РФПИ: укрепление связей Москвы и Эр-Рияда дает надежду на потепление между РФ и США

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Укрепление связей России с Саудовской Аравией вселяет надежду на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNBC глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Реально речь не идет о таком же стратегическом партнерстве, которое саудовцы установили с США, но то, чем мы занимаемся, не направлено против Соединенных Штатов. Идет выстраивание чего-то очень позитивного", - сказал он. "Строится то, что помогает саудовской экономике, российской экономике, укрепляя дружбу между нашими народами", - добавил Дмитриев.

"Я думаю, что надо вернуться к основам. Я уверен в том, что пример Саудовской Аравии интересен и дает основания попытаться в какой-то момент восстановить отношения с США. Если мы смогли добиться этого вместе с Саудовской Аравией за четыре года, то почему нам не сделать то же самое с США в будущем", - сказал глава РФПИ.

"Многие не верили в то, что мы достигнем большого прогресса", - продолжал он, имея в виду отношения России и Саудовской Аравии. "У нас было много разногласий в советские времена. У нас было много разногласий в политике на Ближнем Востоке. Сейчас же я могу сообщить о достижении подлинного прорыва, который стал возможным, так как президент [России Владимир] Путин, король [Саудовской Аравии] Сальман [бен Абдель Азиз Аль Сауд] и теперь наследный принц [Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд] реально верят в возможность более тесных отношений России и Саудовской Аравии", - пояснил Дмитриев.

"Ракурс рынков Ближнего Востока, России и Азии весьма интересен, так как на всех этих рынках имеется много возможностей для роста", - отметил собеседник телеканала. Ситуация на Ближнем Востоке еще "достаточно волатильна", признал он, упомянув и геополитическую напряженность, но, по словам Дмитриева, "нет никаких сомнений в наличии больших возможностей для роста экономики Саудовской Аравии".

Визит Путина в Саудовскую Аравию

В понедельник, 14 октября, состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. В ходе него планируется объявить о более чем десятке важных соглашений общим объемом более $2 млрд как с существующими, так и с новыми партнерами РФПИ в Саудовской Аравии в сфере высоких технологий (в том числе развития искусственного интеллекта), космоса, логистики, транспорта, инфраструктурного строительства, нефтедобычи и нефтехимии, а также сельского хозяйства.

Также совместно с коллегами из Саудовской Аравии РФПИ организовывает работу Российско-саудовского инвестиционного форума, который соберет более 300 участников из обеих стран. На форум приедет крупнейшая и наиболее представительная делегация российских предпринимателей за всю историю отношений Москвы и Эр-Рияда.