Режим "открытого неба" между Хабаровском и городами Японии введут в октябре

ТАСС, 14 октября. Режим "открытого неба" начнет действовать между Хабаровском и пунктами назначения Японии до конца октября, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" (входит в АО "Хабаровский аэропорт", являющееся главным оператором по наземной деятельности в аэропорту) Юрий Кондратчик.

Режим "открытого неба" в аэропорту дает иностранным авиакомпаниям право осуществлять международные полеты без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков, вне зависимости от наличия межправсоглашения об авиасообщении между странами. Режим "открытого неба" в стране действует в аэропортах нескольких городов, в том числе во Владивостоке.

"С конца этого месяца между Хабаровском и пунктами назначения Японии вводится этот режим "открытого неба", который снимает ограничения полетов между Хабаровском и японскими пунктами назначения", - сказал Кондратчик.

Он уточнил, что соответствующий протокол переговоров с японскими авиационными властями опубликован на сайте Росавиации. Теперь аэропорт Хабаровска будет активно работать с японскими коллегами, чтобы реализовать возможности "открытого неба". По словам Кондратчика, работа будет идти и с российскими авиакомпаниями. Например, компания "Северный ветер" уже заинтересовалась японским направлением.

Возможность введения режима "открытого неба" в хабаровском аэропорту обсуждается последние несколько лет.

Японские лоукостеры

Кондратчик сообщил журналистам, что консорциум японских компаний, участвующий в развитии хабаровского аэропорта, будет привлекать в Хабаровск авиакомпании для увеличения частоты полетов в Японию. "Японская сторона планирует участвовать посредством привлечения японских авиакомпаний в аэропорт. Рынок японских авиакомпаний не такой большой, там два флагманских перевозчика - ANA и JAL, под управлением которых находятся небольшие перевозчики. Нам они может даже более интересны, поскольку это часто лоукостеры, низкобюджетные, которые позволяют увеличить доступность авиаперевозок", - сказал он. Сейчас в Японию из Хабаровска летает авиакомпания "Сибирь", рейсы выполняются трижды в неделю.

Консорциум японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO входит в уставный капитал АО "Международный аэропорт Хабаровск", в 2018 году он приобрел 10% его акций.

Кондратчик также сообщил, что японские компании будут участвовать в развитии аэропорта и в части внедрения своих стандартов качества обслуживания пассажиров, качества работы с концессионерами и арендаторами. Они принимали участие с начала реализации проекта строительства нового терминала внутренних авиалиний аэропорта, который начали возводить в марте 2018 года и сдали в сентябре 2019 года.

Новые авиарейсы в города Дальнего Востока

Кондратчик также сообщил, что авиакомпания "Икар" (Pegas Fly) начнет с конца октября выполнять полеты из Хабаровска в пять дальневосточных городов.

"Икар" (Pegas Fly), которая ранее не выполняла полеты по внутренним маршрутам, открывает полеты в Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Владивосток", - сказал он.

Новый терминал внутренних авиалиний рассчитан на 3 млн пассажиров в год, старый - на 1,8 млн пассажиров. "С осенне-зимнего расписания, то есть с конца этого месяца, мы начинаем реализацию программы развития региональных перевозок совместно с нашими партнерами из группы компаний "Северный ветер" на Дальнем Востоке. Для нас важно увеличить частотность, чтобы у пассажиров была возможность наиболее удобных рейсов по времени. Частотность увеличится", - сказал Кондратчик.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров.

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