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Бензин в России с 7 по 11 октября подорожал на 1 копейку

Цена дизельного топлива выросла на 3 копейки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 7 по 11 октября 2019 года выросли на 1 копейку и составили 42,56 рубля и 45,79 рубля за 1 литр соответственно. Цена дизельного топлива выросла на 3 копейки, до 46,68 рубля за 1 литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 45 тыс. 764 рубля за 1 тонну, что на 76 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 91 рубль, до 46 тыс. 203 рубля за 1 тонну.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 48 тыс. 629 рублей за 1 тонну, что на 777 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 417 рублей, до 48 тыс. 600 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 25 рублей и составила 59 тыс. 403 рубля.

Теги
Россия
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