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ЦБ ожидает двух снижений ставки ФРС в I полугодии 2020 года

В Банке России отметили, что это дает дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики в развивающихся странах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Банк России ожидает двух снижений ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в первом полугодии 2020 года, до 1,5%. Об этом сообщил в Госдуме директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год и на период 2021-2022 годов.

"Мы в нашем базовом прогнозе исходим из траектории - два снижения [ставки ФРС] в течение первого полугодия следующего года и сохранении ее на уровне 1,50% до конца следующего года", - сказал он.

Заботкин отметил, что это дает дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики в развивающихся странах, а также в России.

В сентябре Федеральная резервная система США второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 1,75-2%.

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Россия
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