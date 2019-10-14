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Мантуров: усиление контроля за качеством авиакеросина не приведет к росту цен на него

Глава Минпромторга заявил о заинтересованности в истреблении контрафакта на рынке нефтепродуктов

АБУ-ДАБИ, 14 октября. /ТАСС/. Усиление госконтроля за качеством авиакеросина и передача полномочий по проверке его технических характеристик от Ространснадзора к Росстандарту не приведет к росту цен на это топливо. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Это [усиление контроля и передача полномочий Росстандарту] не должно повлиять на цены. Мы заинтересованы в истреблении контрафакта на рынке вообще нефтепродуктов и, в частности, авиационного керосина", - сказал министр.

В настоящее время контроль за качеством авиатоплива осуществляется Ространснадзором. В то же время контроль за другими видами топлива по этому техническому регламенту (автобензин, дизтопливо и др.) осуществляет Росстандарт. Минпромторг ранее предложил повысить эффективность госконтроля авиакеросина, разработав проект постановления правительства, предполагающее поручить проверки керосина Росстандарту.

"Если говорить о соблюдении сроков подготовки проекта постановления правительства РФ, то оно может быть внесено в правительство РФ до конца текущего года", - уточнил Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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