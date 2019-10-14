Регионы Дальнего Востока могут получить до 100% акцизов на ГСМ уже с 2020 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа могут получить в свои дорожные фонды до 100% доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы (ГСМ) уже с 2020 года, на четыре года раньше остальных. О подготовке соответствующих изменений в законодательство говорится в опубликованном в понедельник перечне поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета от 4 сентября.

"Представить согласованные предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в целях доведения его с 1 января 2020 года до 100% ", - отмечается в документе.

Дополнительно поручается проработать механизм распределения акцизов между указанными субъектами РФ. Срок исполнения поручения - 1 ноября 2019 года.

В состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) входят 11 регионов: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, а также Республика Бурятия и Забайкальский край.

Согласно планам нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", передача субъектам РФ 100% доходов от акцизов на ГСМ планировалась в 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта, в 2019 году регионы будут получать до 58,1% от норматива, в 2020 году - до 66,6%, в 2021 году - до 74,9%, в 2022 году - до 83,3%, в 2023 году - до 91,6%. По оценке кабинета министров, в результате в 2024 году бюджеты субъектов РФ получат дополнительно 355,2 млрд рублей.