Замминистра финансов Алексей Моисеев возглавил совет директоров "Банка ДОМ.РФ"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев избран председателем совета директоров "Банка ДОМ.РФ", сообщила в понедельник пресс-служба финансовой организации.

"Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев избран председателем совета директоров "Банка ДОМ.РФ". Такое решение принято 14 октября на первом заседании совета директоров банка в обновленном составе", - говорится в сообщении.

В совет директоров банка также вошли гендиректор института развития ДОМ.РФ Александр Плутник, председатель правления банка, заместитель гендиректора института развития Артем Федорко, финансовый директор банка и института развития Виктор Шлепов, а также управляющий директор ДОМ.РФ, старший вице-президент банка Александр Тарабрин.

Моисеев занимает должность замминистра финансов с 2012 года. Ранее он работал ведущим экономистом Банка России, старшим аналитиком по рынку суверенных инструментов в BNP Paribas в Лондоне, замначальника аналитического управления ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант", замруководителя аналитического департамента и начальником управления макроэкономического анализа ЗАО "ВТБ Капитал".

"Банк ДОМ.РФ" является уполномоченной кредитной организацией в строительной сфере. В его приоритетные задачи входит развитие системы проектного финансирования жилищного строительства, а также развитие ипотечного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг.