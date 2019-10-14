"Фосагро", Ma`aden и РФПИ будут сотрудничать в производстве экологически чистых удобрений

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 14 октября. /ТАСС/. "Фосагро" - российский производитель удобрений, Ma`aden (Саудовская Аравия) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития и продвижения на рынок экологически чистых фосфорсодержащих удобрений.

Документ подписан в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд. Подписи под документом поставили генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев, президент и генеральный директор Ma`aden Даррен Дэвис и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, передает корреспондент ТАСС с места события.

Стороны изучат потенциал сотрудничества в части повышения осведомленности мирового сообщества о важности применения "зеленых" удобрений для сохранения здоровья людей и окружающей среды. Компании также оценят перспективы совместной работы по ознакомлению фермеров с передовыми методиками внесения удобрений и изучат потенциал обмена наилучшими доступными практиками и технологиями по повышению эффективности производства и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, компании рассмотрят перспективы инвестиционного сотрудничества и кооперации в области развития инноваций.

В мае 2019 года было принято решение о запрете с 2022 года оборота на территории Евросоюза фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов. Одновременно была введена добровольная "зеленая" маркировка для удобрений с содержанием кадмия ниже безопасного уровня в 20 мг/кг. Примеру ЕС последовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), которая в Международном кодексе поведения в области устойчивого использования удобрений закрепила рекомендацию правительствам всех государств мира ввести ограничения на оборот удобрений с высоким содержанием токсичных веществ в составе.

"Фосагро" - крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в России, Ma`aden - в Саудовской Аравии.