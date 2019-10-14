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Лукойл выступает за сохранение сделки ОПЕК+

При этом глава компании Вагит Алекперов допустил возможность изменения квот

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. "Лукойл" выступает за сохранение сделки ОПЕК+, но допускает возможность изменения квот, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Я считаю, что соглашение [ОПЕК+] должно быть сохранено, объемы могут меняться. Мы, как всегда, сегодня идем в фарватере нашего министерства. Как сложится конъюнктура, какие будут договоренности, сложно сказать", - отметил Алекперов.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего по ее условиям страны участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

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