Глава Минфина США считает, что еще не поздно вводить санкции против Турции из-за Сирии

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин считает, что "еще не слишком поздно" для введения санкций в отношении Турции за ее действия на северо-востоке Сирии. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg , министр заявил журналистам в понедельник.

"Определенно, еще не слишком поздно", - цитирует агентство Мнучина. По словам главы Минфина США, он и другие американские должностные лица высокого ранга намерены в понедельник обсудить ситуацию с президентом страны Дональдом Трампом. "Когда он [Трамп] примет решение, мы будем действовать в соответствии [с ним]", - пояснил министр.

В воскресенье Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что работает с Конгрессом Соединенных Штатов над введением жестких санкций против Турции, однако Анкара просит этого не делать. До этого Мнучин заявлял, что США готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии. По его словам, санкции "способны оказывать максимальное давление и уничтожить турецкую экономику".