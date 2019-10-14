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Военная операция Турции на севере Сирии

Глава Минфина США считает, что еще не поздно вводить санкции против Турции из-за Сирии

По словам Стивена Мнучина, он и другие американские должностные лица высокого ранга намерены обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин считает, что "еще не слишком поздно" для введения санкций в отношении Турции за ее действия на северо-востоке Сирии. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, министр заявил журналистам в понедельник.

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"Определенно, еще не слишком поздно", - цитирует агентство Мнучина. По словам главы Минфина США, он и другие американские должностные лица высокого ранга намерены в понедельник обсудить ситуацию с президентом страны Дональдом Трампом. "Когда он [Трамп] примет решение, мы будем действовать в соответствии [с ним]", - пояснил министр.

В воскресенье Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что работает с Конгрессом Соединенных Штатов над введением жестких санкций против Турции, однако Анкара просит этого не делать. До этого Мнучин заявлял, что США готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии. По его словам, санкции "способны оказывать максимальное давление и уничтожить турецкую экономику".

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдМнучин, СтивенВоенная операция Турции на севере Сирии
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